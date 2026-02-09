¡Ú¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç8Æü¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹Àï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï0¡½1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ÎÉé½ý¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢¸åÈ¾32Ê¬¤«¤é¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î°ÊÍè¤Î½Ð¾ì¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î±óÆ£¹Ò¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼Àï¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï1¡½2¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤·¤¿¡£