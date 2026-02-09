¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¹¶·â¤ÇÅÅÎÏ¤ò·«¤êÊÖ¤·ÃÇ¤¿¤ì¤ëÃæ¡¢²¹¤«¤¤¿©»ö¤òµá¤á¤ÆÎó¤ò¤Ä¤¯¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»ÔÌ±¡á8Æü¡¢¥­¡¼¥¦¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥­¡¼¥¦¤Î¥¯¥ê¥Á¥³»ÔÄ¹¤Ï8Æü¡¢Âç´¨ÇÈ¤ÎÅþÍè¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡Öº£¸å¿ôÆü´Ö¤ÏÅÅÎÏ¶¡µë¤¬Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÅö¶É¤Ï¡¢Ìë´Ö¤Îµ¤²¹¤òÉ¹ÅÀ²¼20ÅÙÁ°¸å¤ÈÍ½Â¬¡£¥­¡¼¥¦¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢1Æü2»þ´ÖÄøÅÙ¤·¤«ÅÅÎÏ¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤µ¤é