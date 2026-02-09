女性アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の坂井仁香が三猿になりきる姿を公開した。９日までに自身のインスタグラムを更新した坂井。ホワイトのもこもこロングコートを身に着け、日光東照宮にて三猿「見ざる」「言わざる」「聞かざる」を模した３ポーズを披露。ほか、木漏れ日と鳥居を背景に撮影したショットのほか、車を運転する姿も掲載されている。この投稿にファンからは「冬服姿可愛い」「ポニテで白もこふわ