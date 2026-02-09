高市政権発足後、初の衆議院選挙がおこなわれ、自民党が大勝し、単独で、全体の3分の2の議席を獲得することが確実となりました。衆議院選挙の投開票がきのう行われ、自民党は全体の3分の2となる310議席を超えることが確実となりました。これは、過去最多の議席獲得となります。この結果について、自民党内からは「圧倒的に高市さん人気の選挙戦だ」「これだけ勝つのはいまだに信じられない」などといった声があがっています。高市