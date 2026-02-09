ロシア軍幹部がモスクワで銃撃された暗殺未遂事件で、FSB（ロシア連邦保安庁）は実行犯1人を拘束しました。この事件は、ロシア軍参謀本部情報総局のウラジーミル・アレクセーエフ第1副局長が6日、モスクワ郊外の集合住宅で何者かに銃撃されたものです。実行犯は現場から逃走し、捜査当局が行方を追っていました。ロシア連邦保安庁は8日、アレクセーエフ氏を銃撃した実行犯として、ロシア国籍の60代の男を拘束したと発表しました。