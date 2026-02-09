女子ビッグエア予選ジャンプする村瀬心椛＝リビーニョ（共同）8日のスノーボード女子ビッグエア予選で、日本の4選手全員が上位12人による9日の決勝に進んだ。昨年の世界選手権を制した村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が合計171.25点で2位と好発進した。深田茉莉（ヤマゼン）が165.75点で5位、岩渕麗楽（バートン）が164.00点で7位、鈴木萌々（キララクエスト）が160.50点で8位だった。前回北京五輪銀メダルのゾイ・サドフスキシ