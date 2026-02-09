団体女子フリー演技する坂本花織＝ミラノ（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪第3日（8日）フィギュアスケート団体で前回銀メダルの日本は1種目を残し、首位に浮上した。2連覇を狙う2位米国と順位点合計は並んだ。フリー3種目に臨み、ペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、女子の坂本花織（シスメックス）がそれぞれ1位となった。最終種目の男子は佐藤駿（エームサービス・明大）が出場する。スノーボード女子ビッグ