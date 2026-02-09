今シーズン最強レベルの寒気の影響で、日本海側を中心に積雪が急増しています。8日は鳥取県や福井県、京都府で「顕著な大雪に関する情報」が発表されるなど日本海側で記録的な大雪となりました。大雪のピークは過ぎましたが、9日も北陸などで積雪がさらに増える見通しです。また、東京都心では5cmの積雪など関東でも警報級の大雪となりました。9日朝は各地で氷点下の冷え込みとなっていて、東京・八王子市ではマイナス8.5度、都心