4月スタートする岡田将生主演ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』（TBS系／毎週金曜22時）の追加キャストとして、宮近海斗と岸谷五朗の出演が発表された。共に主人公・田鎖真（岡田）が所属する青委警察署刑事課強行犯係のメンバーを演じる。【写真】『田鎖ブラザーズ』より宮近海斗＆岸谷五朗の場面写真本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか２日の差で両親殺害事件の時効を迎え