今夜2月9日21時放送の橋本環奈主演ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）第5話に、宇垣美里がセレブパリピドクター役で登場する。【写真】バチバチな橋本環奈＆宇垣美里『ヤンドク！』場面写真本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（橋本）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント作品。第5話では、またもクセ強ドクターが登場