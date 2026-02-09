会社選びの成否は、その後の人生を大きく左右する。特に新卒で入った会社が「ハズレ」だった場合は深刻だ。栃木県に住む40代の男性（エンジニア／年収940万円）は、新卒で入社した会社を「辞めて、本当によかった」と振り返る。「その会社では、サビ残が当たり前だった。月100時間超は普通」「月100時間超」の時間外労働は、過労死につながる恐れのある長時間労働だ。それが無給で「普通」とは、どんな環境だったのか。（文：篠原