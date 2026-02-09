◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 決勝 女子シングル・フリースケーティング(大会3日目/現地8日)フィギュアスケート団体の女子フリースケーティング（FS）に日本の坂本花織選手が登場すると、148.62点をマークし1位。団体の順位も日本をアメリカに並びトップに持ち上げ、演技を終わらせました。得点発表時には涙を見せるシーンがあった坂本選手は「前回（北京五輪）が銀メダルで、目標は銀メダル