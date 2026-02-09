強い寒気の影響で、日本海側を中心に大雪となりました。普段雪の少ない地域でも雪が積もっていて、東京都心でも積雪しています。大雪のピークは過ぎたとみられ、日本海側の雪の範囲は次第に狭まる予想ですが、雪が弱まったあとも、交通への影響やなだれ、落雪などに十分な注意が必要です。■路面凍結に十分な注意を9日（月）朝も冷え込みが厳しく、全国のほとんどの観測地点で氷点下となりました。関東では観測史上最も低くなった