GENSEN HOLDINGSは、「大江戸温泉物語わんわんリゾート 那須塩原」を3月1日に開業する。同シリーズとしては関東初の出店となる。旧プレミアムホテルニュー塩原 ビューティーアンドヘルシー館を改装し、愛犬と宿泊できる温泉宿として一棟を活用する。客室は全室が愛犬同伴可能な客室で、露天風呂付客室も設ける。室内は畳やカーペットを張り替え、空間除菌脱臭機を備え、愛犬用エチケットアイテムも用意する。館内には、屋内ドッグ