表彰式では木村、木俣と健闘を称えあった(C)Getty Images熱い師弟関係だ。現地時間2月7日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ビッグエア決勝がリヴィーニョ・スノーパークで行われ、木村葵来は金メダル、木俣椋真は銀メダルを獲得。日本勢がワンツーフィニッシュを飾る一方で、2022年北京五輪金メダルのスー・イーミン（中国）は銅メダルに終わった。【写真＆動画】国境を越えた師弟愛――スーが公開した佐藤氏と