カールが度肝を抜くパフォーマンスを披露した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子パラレル大回転が現地時間2月8日に行われ、オーストリアのベンヤミン・カールが金メダルを獲得し、前回北京大会に続いての連覇を達成した。五輪の頂点の立った喜びから、王者はレース直後、驚きのアクションで世界の注目を浴びている。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！韓国の