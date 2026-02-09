速報が入ってきました。きょう午前５時ごろ札幌市手稲区西宮の沢２条３丁目の住宅で爆発を伴う火事が発生しました。消防によりますと、その住宅と隣接する建物も倒壊し、被害は広範囲に及ぶとみられます。またけが人が複数いるということで消防などが情報確認を急いでいます。