東京都在住の70代女性・Sさんが感謝を伝えたいのは、子育て中に出会った見知らぬ女性。あの時はありがとう…伝えたい感謝の気持ち再会できると思っていたが、二度と会うことはなくて......。＜Sさんからのおたより＞第二子妊娠8か月のころのことです。その日は近所の公園で長男を遊ばせていました。すると途中で貧血を起こし、冷汗と吐き気で気を失いそうになって......。「どのお子さん？」その時、隣に座っていた方に声をかけら