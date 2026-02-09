◇プロ野球・巨人春季キャンプ第2クール4日目（8日、宮崎）阿部慎之助監督が視察した2軍のライブBPで登板した泉圭輔投手。この日、ライブBPでは打者6人に対して、5奪三振も、外気温が6度とかなり低かったことに言及し、「バッターも体が温まっていなくて、空振りが取れていただけだと思います」と内容についてはこう述べるにとどめました。「とにかく強いまっすぐを投げようと思っていた。自主トレ中にやってきたことが出せた」と