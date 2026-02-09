8日、メディアのインタビューに答える自民党総裁の高市首相＝東京・永田町の党本部高市早苗首相（自民党総裁）は衆院選圧勝を受け、第2次内閣発足に向けた調整を加速させる。9日午後、日本維新の会の吉村洋文代表との党首会談に臨み、連立政権の継続を確認する。惨敗した中道改革連合の野田佳彦、斉藤鉄夫両共同代表は午前に記者会見し、結果に関し見解を表明。午後の執行役員会で進退を巡り説明する見通しだ。首相は9日夕、自