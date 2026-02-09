「広島春季キャンプ」（８日・日南）俳優でフジテレビ系の朝の情報番組「サン！シャイン」で司会を務める谷原章介（５３）が８日、１軍キャンプが行われている宮崎県日南市の天福球場を訪問し、新井貴浩監督（４９）を激励した。２軍が練習を行う東光寺球場にも赴くなど、熱狂的な鯉党ぶりを発揮。２年連続Ｂクラスからの浮上を目指すチームの変化を察知し、大きな期待を寄せた。寒さ厳しい日南に爽やかな風が吹いた。グラウ