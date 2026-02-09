2月8日、高知競馬場で行われた5R・土佐有楽特別（3歳・ダ1400m）は、永森大智騎乗の2番人気、クスダマ（牡3・高知・雑賀正光）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のカツテナイオイシサ（牡3・高知・雑賀正光）、3着にジョウショーボビー（牡3・高知・雑賀正光）が入った。勝ちタイムは1:31.9（良）。レース序盤、クスダマにカツテナイオイシサ、ミアソレイユ、キーゴールドらが続いて先団を形成。3コーナー過ぎ、クスダマとカ