NHK「ばけばけ」では、トキ（〓石あかり）が「ラシャメン（洋妾）だ」と誹謗中傷をうけるシーンが描かれた。モデルとなった小泉八雲の妻セツは、どうだったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に史実に迫る――。※本稿は一部にネタバレを含む場合があります写真＝iStock.com／AMR Image※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／AMR Image■小泉セツ「人が皆、洋妾、洋妾というのが辛かった」NHK朝の連続テレビ