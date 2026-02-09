2月8日、帯広競馬場で行われた11R・翔雲賞（BG2・3歳・ダ直200m）は、金田利貴騎乗の6番人気、レッドウンカイ（牡3・ばんえい・松井浩文）が勝利した。2着に1番人気のキングウンカイ（牡3・ばんえい・松井浩文）、3着にヤマトテンショウ（牡3・ばんえい・谷あゆみ）が入った。勝ちタイムは1:44.4（馬場水分2.2％）。2番人気で渡来心路騎乗、ホクセイイワキヤマ（牡3・ばんえい・坂本東一）は、5着敗退。全馬が勢いよくスター