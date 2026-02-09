ホワイトソックスに加入した村上宗隆内野手（２６）が８日（日本時間９日）、キャンプを行う米アリゾナ州グレンデールの球団施設で初めて自主トレを行った。同球団でマイナーの西田陸浮内野手（２４）とともに約１時間３０分、キャッチボール、ノック、打撃練習などで汗を流した村上。ノックではヤクルト時代の本職でもある三塁のポジションで軽快な動きを見せた。午前８時過ぎに球場入りした際にはグレーのパーカーの下に、