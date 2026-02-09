◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第3日スノーボード女子ビッグエア予選（2026年2月8日リビーニョ・スノーパーク）女子ビッグエアの予選が行われ、初出場の深田茉莉（19＝ヤマゼン）は5位で9日（日本時間10日未明）の決勝へ進んだ。試技1回目はバックサイドのダブルコーク（WC）1080を試みたが、尻もちをついてしまい24位と出遅れた。しかし、2回目に同じトリックをしっかり決めると、3回目にスイッチバックサイドのダブ