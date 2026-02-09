◇卓球 第35回 ITTF-ATTU アジアカップ2026(4日〜8日、中国)卓球のアジアカップが8日まで行われ、男子シングルスでは張本智和選手が準優勝で終えました。張本選手は準決勝で戸上隼輔選手との対決となり、4-1(6-11、11-6、11-9、11-7、11-8)で勝利。決勝は世界1位の王楚欽(中国)選手と激突し、2-4(11-9、8-11、11-7、5-11、8-11、6-11)で敗戦。惜しくも優勝には届きませんでした。3位決定戦に進んだ戸上選手は、19歳の張佑安選手(台