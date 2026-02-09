8日のリュージュ男子1人乗りは世界王者のランゲンハンが圧巻の滑りで初優勝を飾った。有力選手もミスするコースで、マシンのような正確無比のそり操作。4本ともトップのタイムで、最終滑走でもコース記録を塗り替えた。そり大国ドイツで今大会金メダル第1号。サポートに感謝し「メダルを千ものかけらに分けてもいい。毎日支えてきてくれた多くの人のためにある」と語った。前日朝は首の痛みで長時間治療を受けるピンチに陥った