沖縄の伝統楽器、三線（さんしん）を楽しむ講座が1月31日、長崎県諫早市高来町の高来西ゆめ会館であった。約40人の参加者が調べに耳を傾け、演奏にも挑戦した。指導した三線奏者の畠中由美子さんは同市と長崎市で教室を開く。「長崎ランタンフェスティバル」の期間中は会場で演奏も披露する。畠中さんはまず、楽器のつくりを紹介。琉球王朝で演奏されたため高級なニシキヘビの皮が使われたことや、沖縄戦で焦土と化した戦後は