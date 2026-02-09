第51回衆院選は自民党が議席を大きく伸ばし、日本維新の会との連立与党で過半数を優に超える議席を確保した。高市早苗首相が高い内閣支持率を頼りに人気投票に持ち込み、議席を押し上げた形だ。野党の中道改革連合は大敗を喫し、立憲民主党と公明党の合併効果は発揮されなかった。首相は選挙戦を「高市か否か」に矮小（わいしょう）化した。政策の大転換を主張しながら、具体的なことは国民にほとんど伝えていない。何を約