ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が8日、宮崎市での春季キャンプに合流した。ランチ特打では以前より膝を曲げない新フォームを披露。2年連続の日本一とワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での連覇を見据え、速球対策に力を入れている。独自調整が許されるS組の近藤は、14日からのWBC日本代表合宿に備えて自主トレ先の鹿児島・徳之島から合流した。新フォームはオフから取り組み「バットの重さも利用しながら上から