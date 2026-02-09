Jリーグ戦で28年ぶりに導入されたPK戦を制し、新生福岡が開幕白星を手にした。コンプライアンス違反が確認されたとして前監督との契約解消を発表したチーム始動日から約1カ月。暫定で指揮する塚原監督は「開幕戦を勝つ、負けるでは大きく違う。しっかり勝ち切ったことは非常に良かった」とうなずいた。途中出場した21歳の大学生が、衝撃的なゴールで勝利をたぐり寄せた。1点を追う後半33分、神奈川大からの特別指定選手としてJ