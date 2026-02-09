＜カタール・マスターズ最終日◇8日◇ドーハGC（カタール）◇7508ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーの最終ラウンドが終了した。【動画】ギャラリー熱狂！松山英樹の6連続バーディLIVゴルフから脱退したパトリック・リードが初日から首位をキープし、トータル14アンダーで完全優勝を果たした。欧州ツアー通算5勝目となった。昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大は、この日を20位で迎え、5バーディ・3ボギーの「70」とスコ