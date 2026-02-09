＜WMフェニックス・オープン最終日◇8日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞米国男子ツアーは最終ラウンドが進行している。【動画】ギャラリー熱狂！松山英樹の6連続バーディ全選手の前半9ホールが終了。単独首位でこの日を迎えた2016年と17年大会覇者の松山英樹は、前半にボギーなしで2つスコアを伸ばし、トータル15アンダーでトップの座をキープして後半へ向かった。1打差2位タイにキム