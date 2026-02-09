イギリスのスターマー首相の最側近が、エプスタイン元被告との関係が指摘される前駐米大使の任命責任をめぐって辞任しました。スターマー首相の首席補佐官、モーガン・マクスウィーニー氏は8日、ピーター・マンデルソン前駐米大使の任命をめぐり、「自らが首相に勧めた」として辞任しました。マンデルソン前駐米大使は、未成年の性的人身売買などの罪に問われたアメリカの富豪・エプスタイン元被告との関係が指摘され、去年9月に解