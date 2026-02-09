◆衆院選2026比例代表・北関東ブロック（定数19）当選一覧【自由民主党】名簿順位氏名1葉梨康弘1梶山弘志1国光文乃1船田元1五十嵐清1茂木敏充1中曽根康隆1井野俊郎1笹川博義1福田達夫1小渕優子1村井英樹1新藤義孝1黄川田仁志1穂坂泰1柴山昌彦1大塚拓1野中厚1三ツ