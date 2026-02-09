◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第3日スノーボード女子ビッグエア予選（2026年2月8日リビーニョ・スノーパーク）女子ビッグエアの予選が行われ、前回22年北京大会銅メダルの村瀬心椛（ここも、21＝TOKIOインカラミ）が2位で9日（日本時間10日未明）の決勝へ進んだ。試技1回目にいきなりフロントサイドのトリプルコーク（TC）1260を決めて86.25点の2位発進。2回目もバックサイドのダブルコーク（WC）1080で82.50点を出