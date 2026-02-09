◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック リュージュ男子1人乗り(大会3日目/現地8日)リュージュ男子1人乗りの3回戦が8日に行われ、日本の小林誠也選手が25位で大会を終えました。リュージュ1人乗りは2日間で行われ、1日2回、計4回の合計タイムで競います。3回戦を終えた時点で20位タイ以内の選手が4回戦に進出できます。前日7日に行われた1回戦で小林選手は54秒679で25人中24位、2回戦は54秒645をマークし、合計1分49秒324の23位