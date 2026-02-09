きのう投開票が行われた大阪府知事と大阪市長の出直しダブル選について、どちらも前職が当選確実となりました。きのう投開票が行われた大阪府知事選では、前職の吉村洋文さん（50）が、大阪市長選では前職の横山英幸さん（44）が当選確実となりました。今回の出直しダブル選挙は「大阪都構想の3度目の住民投票に向けた設計図を作ることの是非を問いたい」として、吉村さんと横山さんが辞職したことで行われました。吉村洋文さん「