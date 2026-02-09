【ミラノ共同】スノーボード女子ビッグエア予選で村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が2位、深田茉莉（ヤマゼン）が5位、岩渕麗楽（バートン）が7位、鈴木萌々（キララクエスト）が8位となり、日本勢全員が9日の決勝に進んだ。