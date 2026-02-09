衆議院選挙は9日午前6時前、すべての議席が固まりました。自民党が3分の2以上の議席を確保し圧勝する一方、野党の中道改革連合は公示前から100議席以上を失いました。自民党・高市総裁：反対もたくさんあるような政策について、お訴えをして信を問うてまいりました。ご信任をいただけたら、もう本当に一生懸命取り組まなきゃいけない、そんな思いでおります。今回の選挙を高市内閣の信任投票と位置づけた自民党は、289選挙区のうち