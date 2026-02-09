“現役看護学生”の加藤玲菜（19）が、9日発売の『週刊プレイボーイ』8号（集英社）のグラビアに登場する。元アイドルグループ「LINKL PLANET」のメンバーで、現在看護学校に通う加藤。今年のグラビアシーンを早くもざわつかせているT159・B94・W61・H92センチという圧巻の超絶ボディを披露。“日本一ビキニが似合う19歳”という触れ込みを証明している。同号の表紙&巻頭グラビア&DVDには一ノ瀬瑠菜が、そのほか矢野