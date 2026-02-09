ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が９日に生放送され、同局の篠原梨菜アナウンサーが欠席した。篠原アナは人気コーナー「早朝グルメ」で生放送での実食リポーターを務めているが、コーナー放送直前に杉山真也アナが「きょうは篠原さんはお休みです」と伝えた。代わりに古田敬郷アナがコーナーリポーターを務めた。