ホワイトソックスに加入した村上宗隆内野手（２６）が８日（日本時間９日）、キャンプを行う米アリゾナ州グレンデールの球団施設で多くの関係者も見つめる中で初めて自主トレを行った。午前８時すぎに野球道具などの荷物を持って施設入りした村上。その後グラウンドに姿を見せると、多くの関係者とともに施設見学などをすると、球団のＴシャツに着替えてキャッチボールや打撃ケージ内での打撃練習などを行った。キャンプ施設