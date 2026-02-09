国内サッカーの秋春制への移行に伴い、前の特別大会として開幕した明治安田J1百年構想リーグ。2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれてホーム＆アウェー方式のリーグ戦。6日（金）〜8日（日）にかけて各地で第1節の10試合が行われました。この特別大会のリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得