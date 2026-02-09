◇プロ野球・巨人春季キャンプ第2クール4日目（8日、宮崎）阿部慎之助監督からの股割りティーバッティング、“ウエルカムティー”を受けた石塚裕惺選手。この日は寒波の影響などもあり、午後のメニューがなくなってしまったこともあり、個別でスローイングの練習に励んでいました。そこに阿部監督が姿を見せ、スローイング練習後に、「バットを持ってこい」と歓迎を受けたそうです。「きょう、予定されていた練習がなくなって、軽