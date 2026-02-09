職人の秘密にクイズで迫る！バカリズムの爆笑解答と暴走モードのカナメストーン山口＆オダウエダ植田に、山里亮太が早くも追い込まれる！？ ©ABCテレビ ABCテレビが関西から新たなビッグコンテンツを生み出すプロジェクト、「月よるビッグバン」の第３弾として、「山里＆バカリのクイズ！絶滅危惧職人図鑑」（全４回）が放送される。この番組は、世の中で絶滅の危機に瀕している職人たちに密着取材し、その職人