【ベルリン共同】ドイツ紙の南ドイツ新聞電子版は8日、衆院選での自民党圧勝を受け、高市早苗首相（自民総裁）について「選挙の勝ち方を知っている」と評価した。台湾有事が存立危機事態になり得るとした国会答弁を撤回せず、中国の圧力に屈しなかったとし「中国に対するナショナリズム的な路線で人気を高めた」と指摘した。日本とドイツには共通点も多いとして「高市氏の政策を好きになる必要はないが、研究すべきだ」とした