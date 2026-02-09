自民党の小林鷹之政調会長が、8日放送のTBSラジオ『JRN報道特別番組「衆院選2026〜異例の短期決戦、その結果は何をもたらすのか？」』に出演。自民党総裁の高市早苗首相が、1日に生出演予定だったNHK総合『日曜討論』（前9：00）を欠席した点について質問を受ける一幕があった。【動画】小林鷹之政調会長、高市総裁のNHK『日曜討論』欠席について語る荻上チキ氏が「放送の2日前から小林さんには代打の出演が打診されていたとい