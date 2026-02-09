フジテレビ系で放送中の橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』の第5話に、宇垣美里、工藤美桜、鈴木ゆうかが出演する。 参考：宇垣美里が乗り越えたアナウンサー時代の“どん底”と自身の結婚観 「答えがまだ出ていない」 本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント。